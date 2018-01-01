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Новая резиденция с парковкой рядом с центром Глифады, Греция

периферия Аттика, Греция
от
€500,000
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Новая резиденция с парковкой рядом с центром Глифады, Греция
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О комплексе

Предлагаются квартиры с балконами и парковочными местами.

Некоторые квартиры имеют вид на море.

Окончание строительства - 3 квартал 2025 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Тепловые насосы
  • Сантехника Grohe
  • Итальянские кухни
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в спокойном районе, в южной части Афин.

  • Станция метро - 1,2 км
  • Центр Глифады - 3 км
  • Магазины и рестораны - 150 метров
  • Школа - 200 метров
  • Аэропорт - 26,5 км
  • Больница - 1 км
Местонахождение новостройки
периферия Аттика, Греция

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Новая резиденция с парковкой рядом с центром Глифады, Греция
периферия Аттика, Греция
от
€500,000
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