Малоэтажная резиденция недалеко от центра Афин, Агиос Димитриос, Греция

Предлагаются апартаменты и таунхаусы с парковочными местами и террасами.
Резиденция располагает большим бассейном, баром, рестораном, мини-маркетом и магазинами, ухоженными садами.
Расположение и объекты поблизости
Резиденция находится в нескольких минутах езды от города Ханья и аэропорта, в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры.
Ближайший пляж - 1 минута
Город Ханья - 20 минут
Порт - 20 минут
Международный аэропорт - 35 минут
Автомагистраль - 5 минут
Предлагаются студии с обслуживанием.
Удобства и оснащение в доме
Светодиодное освещение
Кондиционеры
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Кухонная мебель
Стенные шкафы
Электрические рольставни
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в самом центре Пирея, в 500 метрах от университета.
Порт Пирея - 1 км
Станция метро - 350 метров
Трамвайна остановка - 500 метров
Магазины - 100 метров
Предлагаются квартиры с парковочными местами и видами на море и Акрополь.
Резиденция располагает панорамным видом, бассейном, садом и парковкой.
Удобства и оснащение в доме
Тепловой насос
Сантехника Grohe
Итальянские кухни
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в одном из самых престижных районов Афин.
Станция метро - 1,3 км
Акрополь - 5 км
Побережье - 11,5 км
Остановки общественного транспорта - 300 метров
Школа - 5,5 км
Аэропорт - 23 км
Больница - 4,4 км