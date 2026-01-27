Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Гана
  3. Большая Аккра
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Большой Аккре, Гана

Аккра
301
Dzorwulu
58
La
17
Sakumono
5
Показать больше
148 объектов найдено
Дом 4 спальни в Аккра, Гана
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
PROPERTY ID: SP183This property is a 6 bedroom house for sale in Spintex. The property comes…
$500,000
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Аккра, Гана
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID объекта: EL310 Это 4-комнатная 4-х комнатная застройка в Восточном Легоне. В отеле есть п…
$450,000
Оставить заявку
Дом 4 спальни в La, Гана
Дом 4 спальни
La, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: LB050Этот прекрасный дом представляет собой 4 Дом с собственной спальней с …
$1,30 млн
Оставить заявку
Sky ApartmentsSky Apartments
Дом 2 спальни в Dome, Гана
Дом 2 спальни
Dome, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK055Этот дом представляет собой двухквартирный таунхаус с 2 (все спальни …
$80,000
Оставить заявку
Дом 6 спален в Аккра, Гана
Дом 6 спален
Аккра, Гана
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
PROPERTY ID: OSK201This is a 6 bedroom house with 1 boy’s quarters selling at Oyarifa – Spec…
$250,000
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Dzorwulu, Гана
Дом 3 спальни
Dzorwulu, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: DZ079Этот отель представляет собой коллекцию таунхаусов с 3 спальнями и пом…
$550,000
Оставить заявку
Moa 7aMoa 7a
Дом 4 спальни в Аккра, Гана
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
PROPERTY ID: EL318This property is a 4 bedroom house with 2 boys’ quarters for sale in East …
$580,000
Оставить заявку
Дом 5 спален в Аккра, Гана
Дом 5 спален
Аккра, Гана
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP115Этот объект имеет 2 основных здания на соединении 100 ” x 80 ”. Первый…
$220,000
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Dzorwulu, Гана
Дом 3 спальни
Dzorwulu, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: Это свойство представляет собой отдельно стоящий таунхаус с спальней 3, рас…
$2,300
Оставить заявку
Vienna PropertyVienna Property
Дом 3 спальни в Legon, Гана
Дом 3 спальни
Legon, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL194Этот отель представляет собой отдельно стоящий таунхаус с 3 спальнями,…
$400,000
Оставить заявку
Дом 5 спален в Adenta Municipal District, Гана
Дом 5 спален
Adenta Municipal District, Гана
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TR014Этот роскошный дом является 5 Продажа меблированного дома с спальней, …
$1,000,000
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Аккра, Гана
Дом 3 спальни
Аккра, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
This collection of properties are 3,4 & 5 bedroom detached houses in a gated community devel…
$150,000
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Аккра, Гана
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: AR057Этот объект представляет собой анклав из 14 полностью отдельно стоящих…
$4,000
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Kpone Katamanso Municipal District, Гана
Дом 4 спальни
Kpone Katamanso Municipal District, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK011Этот красивый комплекс представляет собой большой таунхаус с спальней…
$165,000
Оставить заявку
Дом 5 спален в Аккра, Гана
Дом 5 спален
Аккра, Гана
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
PROPERTY ID: AH024This property is a fully furnished luxury 5 bedroom Mansion with 3 bedroom…
$3,00 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Аккра, Гана
Дом 3 спальни
Аккра, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: AH001Этот дом с 3 спальнями и 1 спальней с ванными комнатами. Это свойство …
$330,000
Оставить заявку
Дом 5 спален в La, Гана
Дом 5 спален
La, Гана
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: CS076 Это дом с 4 спальнями и 2 спальнями для персонала в аренду в Кантонме…
$4,000
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Аккра, Гана
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
PROPERTY ID: AB081This is a newly built 4 bedroom house with 1 boy’s quarters selling in Abe…
$300,000
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Аккра, Гана
Дом 3 спальни
Аккра, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: LA024Этот комплекс включает в себя дом с собственной спальней 3 и 4 с апарт…
$290,000
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Аккра, Гана
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK220Этот дом с 4 спальнями был продуманно построен и разработан в охраняе…
$400,000
Оставить заявку
Дом 4 спальни в La, Гана
Дом 4 спальни
La, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: AH011Этот комплекс состоит из 4 блоков 4-х спального роскошного таунхауса н…
$4,000
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Аккра, Гана
Дом 3 спальни
Аккра, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: LA091Этот отель представляет собой закрытое сообщество с террасой с 3 и 4 с…
$245,000
Оставить заявку
Дом 5 спален в Аккра, Гана
Дом 5 спален
Аккра, Гана
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL327Этот дом представляет собой спальный дом 5 для продажи в Восточном Лег…
$650,000
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Аккра, Гана
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EA020. Это предстоящее развитие включает в себя около 40 двухквартирных дом…
$350,000
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Аккра, Гана
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
PROPERTY ID: EA014This property is a 4 bedroom townhouse with 1 bedroom boys quarters in a g…
$550,000
Оставить заявку
Дом 5 спален в Аккра, Гана
Дом 5 спален
Аккра, Гана
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
ID НЕДВИЖИМОСТИ: AH017Это большой современный дом с спальней 5, расположенный в сообществе A…
$4,500
Оставить заявку
Дом 5 спален в Аккра, Гана
Дом 5 спален
Аккра, Гана
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
PROPERTY ID: WL016This property is a newly-built 5 bedroom self-compound house located in th…
$350,000
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Аккра, Гана
Дом 3 спальни
Аккра, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
PROPERTY ID: AD019This is a collection of 3,4 and 5 bedroom houses with boy’s quarters in a …
$250,000
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Аккра, Гана
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
PROPERTY ID: SP240This is a single-storey 4 bedroom house selling at Spintex, Community 17. …
$200,000
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Аккра, Гана
Дом 3 спальни
Аккра, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TRO47Этот дом с 3 спальнями и 1 комнатой для мальчиков расположен в Трасакк…
$500,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Большой Аккре, Гана

с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти