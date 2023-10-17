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Квартиры в Tema, Гана

двухкомнатные
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8 объектов найдено
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Tema, Гана
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Tema, Гана
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 32 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€132,645
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Tema, Гана
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Tema, Гана
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 32 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€127,908
Квартира 15 спален без ремонта в Sakumono, Гана
Квартира 15 спален без ремонта
Sakumono, Гана
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 17
Площадь 1 000 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€208,442
Квартира 2 спальни с Spalni в Tema, Гана
Квартира 2 спальни с Spalni
Tema, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Идентификатор недвижимости: TM046Расположение: Tema Community 19Этот застройщик приобрел око…
€175,281
Квартира 2 спальни с кондиционером, с интернетом, с оборудованной кухней в Tema, Гана
Квартира 2 спальни с кондиционером, с интернетом, с оборудованной кухней
Tema, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TM075Этот отель представляет собой коллекцию таунхаусов с 2 спальнями, прод…
€42,636
Квартира 3 спальни с Spalni в Sakumono, Гана
Квартира 3 спальни с Spalni
Sakumono, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TM004DELUXE APARTMENT 3 спальниЦена: $ 165 000,00Расположение: Сакумоно, Те…
€156,332
Квартира 3 спальни в Tema, Гана
Квартира 3 спальни
Tema, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€258,658
Квартира с Water Reservoir, с 24 7 Security в Tema, Гана
Квартира с Water Reservoir, с 24 7 Security
Tema, Гана
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TM039Это сообщество будет обслуживать участки в современном охраняемом закр…
€52,111

Параметры недвижимости в Tema, Гана

с бассейном
недорогая
элитная
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