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Жильё с бассейном в Ашайман, Гана

Achimota
10
Haatso
7
Adenta
6
Oyarifa
4
Madina
3
Weija
3
2 объекта найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном в Haatso, Гана
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Haatso, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: NL007Эта новая разработка представляет собой коллекцию роскошных террасных …
€147,444
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном в Ashaiman, Гана
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Ashaiman, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK079Этот комплекс представляет собой 12-этажный современный двухквартирны…
€123,662

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Параметры недвижимости в Ашайман, Гана

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