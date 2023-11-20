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Жильё в Achimota, Гана

дома
10
10 объектов найдено
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с плитой, с сигнализацией в Achimota, Гана
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с плитой, с сигнализацией
Achimota, Гана
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 206 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€412,795
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+233504982092 ahmed.meyaki@habita.com
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с плитой, с сигнализацией в Achimota, Гана
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с плитой, с сигнализацией
Achimota, Гана
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 230 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€293,543
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+233504982092 ahmed.meyaki@habita.com
Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с садом в Achimota, Гана
Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с садом
Achimota, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK055Этот дом представляет собой двухквартирный таунхаус с 2 (все спальни …
€73,386
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Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с оборудованной кухней в Achimota, Гана
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с оборудованной кухней
Achimota, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: WL007Это новый дом с 4 спальнями на продажу в Западном Легоне, Аккра. Все о…
€321,063
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Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с садом в Achimota, Гана
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с садом
Achimota, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: AC002Этот дом представляет собой двухэтажное здание с ванной комнатой в Ахи…
€229,331
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Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с садом в Achimota, Гана
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с садом
Achimota, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK087Этот объект представляет собой коллекцию спальных домов 4 в Dome. Дом…
€275,197
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Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с садом в Achimota, Гана
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с садом
Achimota, Гана
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
ID НЕДВИЖИМОСТИ: WL017Этот дом представляет собой недавно построенный дом с собственной спал…
€4,04 млн
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Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с садом в Achimota, Гана
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с садом
Achimota, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
PROPERTY ID: AC006This property is a collection of 3 Bedroom Townhouses with each unit havin…
€128,425
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Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с плитой, с сигнализацией в Achimota, Гана
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с плитой, с сигнализацией
Achimota, Гана
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 233 м²
Этаж 2/2
€293,543
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+233504982092 ahmed.meyaki@habita.com
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с плитой, с сигнализацией в Achimota, Гана
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с плитой, с сигнализацией
Achimota, Гана
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 233 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€293,543
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+233504982092 ahmed.meyaki@habita.com
Realting.com
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