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Квартиры в Ашайман, Гана

двухкомнатные
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5 объектов найдено
Квартира в Oblogo, Гана
Квартира
Oblogo, Гана
Сейчас мы приглашаем окончательные предложения на приблизительно 100 на 140 футов для 99-лет…
€94,582
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном в Haatso, Гана
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Haatso, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: NL007Эта новая разработка представляет собой коллекцию роскошных террасных …
€146,603
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Adenta, Гана
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Adenta, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
€378
Квартира 2 спальни в Haatso, Гана
Квартира 2 спальни
Haatso, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
€113,972
Квартира 15 спален в хорошем состоянии, с сигнализацией в Ashaiman, Гана
Квартира 15 спален в хорошем состоянии, с сигнализацией
Ashaiman, Гана
Комнаты 21
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 450 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€283,747

Параметры недвижимости в Ашайман, Гана

с бассейном
недорогая
элитная
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