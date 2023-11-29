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Жильё в Adenta, Гана

дома
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8 объектов найдено
Дом 2 спальни с кондиционером, с кладовой, с оборудованной кухней в Adenta, Гана
Дом 2 спальни с кондиционером, с кладовой, с оборудованной кухней
Adenta, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK0192 спальня полу - отдельно – GHS240 000 – 40 X 70 FT 3 спальня отдельн…
€89,042
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Дом 2 спальни с кладовой, с оборудованной кухней, с Car parking в Adenta, Гана
Дом 2 спальни с кладовой, с оборудованной кухней, с Car parking
Adenta, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Эта коллекция объектов недвижимости представляет собой отдельно стоящие и расширяемые дома с…
€63,601
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Дом 2 спальни с кондиционером, с садом, с оборудованной кухней в Adenta, Гана
Дом 2 спальни с кондиционером, с садом, с оборудованной кухней
Adenta, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK074 В застройке будет представлено 2-х и 3-х спальных дома, как отдельно…
€59,058
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Дом 2 спальни с кладовой, с оборудованной кухней, с Car parking в Adenta, Гана
Дом 2 спальни с кладовой, с оборудованной кухней, с Car parking
Adenta, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Эта коллекция объектов недвижимости: 2 и 3 спальни двухквартирных и расширяемых домов, новые…
€59,058
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Adenta, Гана
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Adenta, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
€363
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Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с кладовой в Adenta, Гана
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с кладовой
Adenta, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK003Этот дом представляет собой отдельно стоящий дом с 3 спальнями в охра…
€109,939
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Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с плитой в Adenta, Гана
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с плитой
Adenta, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK007 Это дом с 4 спальнями, вся арматура которого сделана для продажи в A…
€181,717
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Дом 4 спальни с кондиционером, с садом, с оборудованной кухней в Adenta, Гана
Дом 4 спальни с кондиционером, с садом, с оборудованной кухней
Adenta, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: AD010Этот отель представляет собой 4 -Дом с спальнями + кварталы для мальчи…
€318,005
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