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Замки в Эндре и Луара, Франция

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Tours
12
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12 объектов найдено
Замок 50 комнат в Tours, Франция
Замок 50 комнат
Tours, Франция
Число комнат 50
Настоящая жемчужина Франции: замок, который нельзя упустить Замок с историей и потенциало…
$3,68 млн
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Замок в Tours, Франция
Замок
Tours, Франция
Площадь 850 м²
Замок середины 19-го века — очень красивая зона приема гостей, с четырьмя красивыми большими…
$1,75 млн
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Замок 8 спален в Tours, Франция
Замок 8 спален
Tours, Франция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Yникальный замок XVI века, полностью отреставрированный, расположенный всего в 34 км от горо…
$2,35 млн
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Замок в Rigny Usse, Франция
Замок
Rigny Usse, Франция
Площадь 920 м²
Великолепный замок в долине Луары с 4 тщательно отремонтированными коттеджами, предлагающими…
$2,81 млн
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Замок в Tours, Франция
Замок
Tours, Франция
Площадь 700 м²
Красивый замок с романтичным фасадом и привлекательными интерьерами расположен во Франции, в…
$2,78 млн
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Замок в Tours, Франция
Замок
Tours, Франция
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 3
Замок XIX века в отличном состоянии 15км от Тура, Долина Луары. Замок общей площадью 1200…
$1,62 млн
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LDV InvestLDV Invest
Замок в Tours, Франция
Замок
Tours, Франция
Этот великолепный гостиничный комплекс 3 * расположен на лесопарке площадью 5,5 га с 4-луноч…
$1,24 млн
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Замок 10 спален в Tours, Франция
Замок 10 спален
Tours, Франция
Количество спален 10
Площадь 680 м²
Количество этажей 3
Замок XIX века, 25км от Тура, в знаменитой Долине Луары. Замок жилой площадью 680м2, 10 с…
$1,92 млн
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Замок 7 спален в Tours, Франция
Замок 7 спален
Tours, Франция
Количество спален 7
Площадь 450 м²
Количество этажей 5
Чудесный Замок "Спящей Красавицы" в Долине Луары, 35км от Тура. Замок общей площадью 450m…
$1,25 млн
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Замок 9 спален в Tours, Франция
Замок 9 спален
Tours, Франция
Количество спален 9
Площадь 750 м²
Красивый замок во Франции недалеко от Тура, замок XIX века  на 3,5 га парка с аккуратными по…
$1,19 млн
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Замок 23 комнаты в Tours, Франция
Замок 23 комнаты
Tours, Франция
Число комнат 23
Количество спален 9
Площадь 1 400 м²
CHATEAU  В ЮЖНОЙ ТУРЕНЕ Замок 23 комнаты 9 спален 1400 м² Внушительный и великолепный …
$4,31 млн
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Замок 17 комнат в Tours, Франция
Замок 17 комнат
Tours, Франция
Число комнат 17
Площадь 1 200 м²
ЮЖНЫЙ ТУРЕНСКИЙ ЗАМОК Замок 17 комнат  11 спален 1200 м² Замок, расположенный на берег…
$1,80 млн
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Параметры недвижимости в Эндре и Луара, Франция

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