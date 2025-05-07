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Производственные здания в Уусимаа, Финляндия

коммерческая недвижимость
26
офисы
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Производство Удалить
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2 объекта найдено
Производство 135 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Производство 135 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 135 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$335,486
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Производство 120 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Производство 120 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$245,644
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Realting.com
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