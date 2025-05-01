Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Fell Lapland sub-region
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Терраса

Квартиры с террасой в Fell Lapland sub region, Финляндия

Киттиля
6
Sirkka
6
Колари
3
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Киттиля, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Киттиля, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$549,090
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Fell Lapland sub region

однокомнатные

Параметры недвижимости в Fell Lapland sub region, Финляндия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти