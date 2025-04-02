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Жильё в Этеля-Саво, Финляндия

2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Хейнявеси, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Хейнявеси, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$59,372
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 8 комнат в Кангасниеми, Финляндия
Дом 8 комнат
Кангасниеми, Финляндия
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 300 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$381,062
Оставить заявку
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Параметры недвижимости в Этеля-Саво, Финляндия

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