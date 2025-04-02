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Жильё в Сатакунта, Финляндия

1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Раума, Финляндия
Квартира 5 комнат
Раума, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 133 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$290,384
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Сатакунта, Финляндия

Недорогая
Элитная
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