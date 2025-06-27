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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Раахе, Финляндия

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4 объекта найдено
Офис 236 м² в Раахе, Финляндия
Офис 236 м²
Раахе, Финляндия
Площадь 236 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$2,270
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 99 м² в Раахе, Финляндия
Офис 99 м²
Раахе, Финляндия
Площадь 99 м²
Этаж 1/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,362
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 177 м² в Раахе, Финляндия
Офис 177 м²
Раахе, Финляндия
Площадь 177 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,699
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Коммерческое помещение 45 м² в Раахе, Финляндия
Коммерческое помещение 45 м²
Раахе, Финляндия
Площадь 45 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$511
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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