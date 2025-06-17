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Коттеджи возле озера в Пирканмаа, Финляндия

Tampere sub region
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2 объекта найдено
Коттедж 2 комнаты в Пялькяне, Финляндия
Коттедж 2 комнаты
Пялькяне, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 34 м²
Этаж 1/1
Сейчас продается ухоженный летний домик на берегу озера Куккиаярви. Коттедж быстро освобожда…
$85,357
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Коттедж 2 комнаты в Siitama, Финляндия
Коттедж 2 комнаты
Siitama, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$114,434
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Параметры недвижимости в Пирканмаа, Финляндия

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