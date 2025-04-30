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Коттеджи в Пирканмаа, Финляндия

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2 объекта найдено
Коттедж 1 комната в Юлёярви, Финляндия
Коттедж 1 комната
Юлёярви, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$111,550
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Международное агентство недвижимости Habita
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Коттедж 3 комнаты в Урьяла, Финляндия
Коттедж 3 комнаты
Урьяла, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 1/1
Жемчужина коттеджей будет здесь! Завершенный в 2023 году комплекс рядом с озером Рутаярви. Д…
$272,046
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Параметры недвижимости в Пирканмаа, Финляндия

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