  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Oulunkaari sub-region
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Терраса

Дома с террасой в Oulunkaari sub region, Финляндия

Ий
4
1 объект найдено
Дом 5 комнат в Ий, Финляндия
Дом 5 комнат
Ий, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 215 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$292,162
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
