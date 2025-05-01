Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Похьянмаа
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Терраса

Дома с террасой в Похьянмаа, Финляндия

Vaasa sub region
7
Kyronmaa sub region
3
Лайхиа
3
Корсгольм
3
3 объекта найдено
Дом 7 комнат в Малакс, Финляндия
Дом 7 комнат
Малакс, Финляндия
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Этаж 1/2
Здесь вас ждет великолепный ансамбльновых жителей. В доме есть круговорот водыцентральное во…
$289,829
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 9 комнат в Vaasa sub region, Финляндия
Дом 9 комнат
Vaasa sub region, Финляндия
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$530,975
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Lyyskila, Финляндия
Дом 4 комнаты
Lyyskila, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$151,243
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Похьянмаа, Финляндия

с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти