Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Похьянмаа
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Терраса

Квартиры с террасой в Похьянмаа, Финляндия

Вааса
17
Vaasa sub region
18
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Vaasa sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Vaasa sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 4/7
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$178,055
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Похьянмаа

однокомнатные
двухкомнатные

Параметры недвижимости в Похьянмаа, Финляндия

с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти