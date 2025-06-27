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Коттеджи в Северной Карелии, Финляндия

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1 объект найдено
Коттедж 1 комната в Липери, Финляндия
Коттедж 1 комната
Липери, Финляндия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 1/1
Здесь вы можете насладиться спокойствием природы и элегантностью аутентичной коттеджной жизн…
$80,675
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Параметры недвижимости в Северной Карелии, Финляндия

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