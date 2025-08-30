Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Северная Карелия
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Терраса

Квартиры с террасой в Северной Карелии, Финляндия

Район Йоэнсуу
7
Район Пиелиненская Карелия
6
Йоэнсу
6
Лиекса
6
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 1 комната в Район Йоэнсуу, Финляндия
Квартира 1 комната
Район Йоэнсуу, Финляндия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 5/6
Вы ищете стабильные и качественные инвестиции в наиболее привлекательное место в городе? Asu…
$171,191
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Северной Карелии

однокомнатные
двухкомнатные

Параметры недвижимости в Северной Карелии, Финляндия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти