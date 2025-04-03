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Лучшие доступные 4 участка непосредственно на пляже Сайма каждый 5000м2 со строительством до 200м2 каждый
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Здесь мы можем построить любой дом в пределах 250м2-300м2
В нашем портфолио есть проект виллы 164м2, жилая площадь 151м2 с 3 спальнями, который идеаль…