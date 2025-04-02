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Продажа новостроек в Руоколахти

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Вилла New directly on Saimaa beach
Вилла New directly on Saimaa beach
Руоколахти, Финляндия
от
$59,774
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Мы строим новые виллы и выбираем участок прямо на озере Сайма, чтобы плавать и иметь пирс для собственной лодки. Участки от 1100-2500м3  Здесь мы можем построить любой дом в пределах 250м2-300м2 В нашем портфолио есть проект виллы 164м2, жилая площадь 151м2 с 3 спальнями, который идеаль…
Застройщик
StroiFin
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Коттеджный поселок Amazing land plot with luxury specious villa
Коттеджный поселок Amazing land plot with luxury specious villa
Руоколахти, Финляндия
от
$59,774
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Лучшие доступные 4 участка непосредственно на пляже Сайма каждый 5000м2 со строительством до 200м2 каждый Мы строительная компания в Финляндии с 2007 года Более подробная информация на нашем сайте: https://invest-finland.fi/#about
Застройщик
StroiFin
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