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Коттеджи возле озера в Материковой Финляндии, Финляндия

Уусимаа
3
Лапландия
17
Похьойс-Похьянмаа
3
Fell Lapland sub region
5
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2 объекта найдено
Коттедж 2 комнаты в Kuopio sub region, Финляндия
Коттедж 2 комнаты
Kuopio sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$169,449
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Международное агентство недвижимости Habita
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Коттедж 3 комнаты в Район Коувола, Финляндия
Коттедж 3 комнаты
Район Коувола, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$260,428
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Параметры недвижимости в Материковой Финляндии, Финляндия

с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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