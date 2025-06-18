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Дома возле озера в Лохье, Финляндия

1 объект найдено
Коттедж 4 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Коттедж 4 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$299,233
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Лохье, Финляндия

с террасой
Недорогая
Элитная
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