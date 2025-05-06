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Квартиры с террасой в Районе Коувола, Финляндия

Коувола
24
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4 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Район Коувола, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Район Коувола, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$112,373
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Район Коувола, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Район Коувола, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 4/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$89,291
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Район Коувола, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Район Коувола, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 2/4
Дом площадью 86 м² с тремя спальнями в Касарминмяки, в роскошной старой атмосфере казарменно…
$108,333
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Район Коувола, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Район Коувола, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 4/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$55,295
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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Типы недвижимости в Районе Коувола

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Районе Коувола, Финляндия

с бассейном
Недорогая
Элитная
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