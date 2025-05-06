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Квартиры с видом на море в Районе Котка-Хамина, Финляндия

Котка
26
Хамина
4
Квартира Удалить
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4 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Район Котка-Хамина, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 4/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$58,877
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Район Котка-Хамина, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 6/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$123,959
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Район Котка-Хамина, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$153,414
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 комната в Район Котка-Хамина, Финляндия
Квартира 1 комната
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 5/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$147,728
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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Типы недвижимости в Районе Котка-Хамина

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Районе Котка-Хамина, Финляндия

с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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