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Дома с видом на море в Котке, Финляндия

2 объекта найдено
Коттедж 1 комната в Район Котка-Хамина, Финляндия
Коттедж 1 комната
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$158,077
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Вилла 5 комнат в Район Котка-Хамина, Финляндия
Вилла 5 комнат
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
Остров площадью более гектара в популярном районе Муссало в Котке, где уже построены всевозм…
$440,007
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Параметры недвижимости в Котке, Финляндия

с террасой
Недорогая
Элитная
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