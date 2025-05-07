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Дома с террасой в Районе Восточная Лапландия, Финляндия

Кемиярви
11
2 объекта найдено
Коттедж 2 комнаты в Кемиярви, Финляндия
Коттедж 2 комнаты
Кемиярви, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/2
Это идеально расположенный коттедж с современными удобствами для тех, кто ищет спокойствия. …
$178,298
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 5 комнат в Салла, Финляндия
Вилла 5 комнат
Салла, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Этаж 1/2
Эта великолепная бревенчатая вилла расположена у подножия Саллатунтури, рядом с новым национ…
$231,336
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Типы недвижимости в Районе Восточная Лапландия

коттеджи

Параметры недвижимости в Районе Восточная Лапландия, Финляндия

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