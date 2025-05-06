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Дома с видом на море в Эспоо, Финляндия

2 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$280,988
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 5 комнат в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 5 комнат
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1/1
Продается исключительный комплекс в Суканниеми, Эспоо, с продажей всего акционерного капитал…
$1,91 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Параметры недвижимости в Эспоо, Финляндия

с террасой
Недорогая
Элитная
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