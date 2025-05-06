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Дома с террасой в Эспоо, Финляндия

5 объектов найдено
Дом 6 комнат в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 6 комнат
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$541,396
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$280,988
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$411,890
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 8 комнат в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 8 комнат
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 226 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,06 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 5 комнат
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$674,823
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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Параметры недвижимости в Эспоо, Финляндия

с видом на море
Недорогая
Элитная
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