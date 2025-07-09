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Виллы возле озера в Сафаге, Египет

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4 объекта найдено
Вилла 3 комнаты в Сафага, Египет
Вилла 3 комнаты
Сафага, Египет
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
О проекте: Wadi Jebal — это жилой проект на склоне утёса в Soma Bay, предлагающий панорамны…
$1,36 млн
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Вилла в Сафага, Египет
Вилла
Сафага, Египет
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 310 м²
О проекте: Nautilus Villas — это воплощение роскошной жизни на берегу Красного моря в прест…
$2,36 млн
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Вилла 3 комнаты в Сафага, Египет
Вилла 3 комнаты
Сафага, Египет
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
О проекте: Расположенный на восточных скалах Сома-Бэй, Soma Coves — это роскошное прибрежно…
$852,278
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TekceTekce
Вилла в Сафага, Египет
Вилла
Сафага, Египет
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 271 м²
О проекте: Nautilus Villas — это воплощение роскошной жизни на берегу Красного моря в прест…
$1,67 млн
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Параметры недвижимости в Сафаге, Египет

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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