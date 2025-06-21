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Квартиры-студии с садом в Сафаге, Египет

Студия Удалить
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1 объект найдено
Студия 1 комната в Сафага, Египет
Студия 1 комната
Сафага, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
О проекте: Mesca в Soma Bay — это приподнятое прибрежное убежище, ваш дом выходит непосредс…
$573,123
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Параметры недвижимости в Сафаге, Египет

с видом на море
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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