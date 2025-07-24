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Шале с бассейном в Красном Море, Египет

Сафага
4
3 объекта найдено
Шале 4 комнаты в Красное Море, Египет
Шале 4 комнаты
Красное Море, Египет
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Этаж 2/3
Откройте для себя апартаменты-шале с 3-мя спальнями и 2-мя ванными комнатами в комплексе IL …
$214,288
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Застройщик
Buildix Real Estate
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Шале 3 комнаты в Красное Море, Египет
Шале 3 комнаты
Красное Море, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Этаж 2/3
Эти стильные апартаменты с 2-мя спальнями и 2-мя ванными комнатами в IL Bayou площадью 112 м…
$170,197
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Застройщик
Buildix Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Italiano
Шале 2 спальни в Красное Море, Египет
Шале 2 спальни
Красное Море, Египет
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Количество этажей 3
Откройте для себя изысканную жизнь апартаментах-шале с 2-мя спальнями, внутренним пространст…
$168,012
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Buildix Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Italiano
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Параметры недвижимости в Красном Море, Египет

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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