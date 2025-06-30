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Шале с садом в Красном Море, Египет

Сафага
4
3 объекта найдено
Шале 2 комнаты в Сафага, Египет
Шале 2 комнаты
Сафага, Египет
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
О проекте: Reef Town — это современный прибрежный жилой комплекс в Сома-Бэй, сочетающий мин…
$399,755
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Шале 3 комнаты в Сафага, Египет
Шале 3 комнаты
Сафага, Египет
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
О проекте: Расположенный на восточных скалах Сома-Бэй, Soma Coves — это роскошное прибрежно…
$562,054
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Шале 2 комнаты в Сафага, Египет
Шале 2 комнаты
Сафага, Египет
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 146 м²
О проекте: Mesca в Soma Bay — это приподнятое прибрежное убежище, ваш дом выходит непосредс…
$729,784
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Параметры недвижимости в Красном Море, Египет

с гаражом
с террасой
с видом на море
с видом на озеро
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Недорогая
Элитная
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