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Квартиры-студии с видом на горы в Хургаде, Египет

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7 объектов найдено
Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 2/43
Balkan Beach Resort is a new development in Al-Ahyaa, Hurghada, that offers spacious and mod…
$37,323
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/6
Welcome to your dream home by the sea Balkan Beach Resort is a new development in Al-Ahya…
$25,291
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Студия 2 комнаты в Хургада, Египет
Студия 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/3
Welcome to La Vista Magawish Resort La Vista Magawish Resort is a luxury residential proj…
Цена по запросу
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Студия 2 комнаты в Хургада, Египет
Студия 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/5
Дворец Белла Новый безопасный комплекс имеет большой бассейн. В отеле есть множество апартам…
$22,356
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 2/5
Студия общей площадью 51м2 расположена на втором этаже нового ухоженного комплекса с несколь…
$22,000
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Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 2/3
Majra Resort - это новый жилой комплекс с апартаментами повышенной комфортности, уникального…
$76,125
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4/5
Студия с видом на море и бассейны в жилом комплексе с пляжем Селена Бэй. Абсолютно новая …
$61,082
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Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский

Параметры недвижимости в Хургаде, Египет

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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