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Квартиры-студии около гольф-клуба в Хургаде, Египет

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3 объекта найдено
Студия в Хургада, Египет
Студия
Хургада, Египет
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4/4
О Majra: Majra — это идеальное сочетание природной красоты и простоты, которой мы все стр…
Цена по запросу
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Студия в Хургада, Египет
Студия
Хургада, Египет
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/2
Bella Bay Beach Resort & Spa – Роскошное побережье в Хургаде Bella Bay Beach Resort & Spa…
Цена по запросу
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Студия в Хургада, Египет
Студия
Хургада, Египет
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 1/1
Majra – Идеальное Место для Жизни и Отдыха Majra — это идеальное сочетание природной крас…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Хургаде, Египет

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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