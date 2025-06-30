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Дуплексы с видом на море в Египте

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2 объекта найдено
Дуплекс в Мерса-Матрух, Египет
Дуплекс
Мерса-Матрух, Египет
Площадь 229 м²
О проекте: Расположенный на берегу Рас-эль-Хекмы, Jamila North Coast от New Jersey Developm…
$367,750
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Дуплекс 3 спальни в Хургада, Египет
Дуплекс 3 спальни
Хургада, Египет
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 213 м²
О проекте: Atlantis Resort — знаковый жилой комплекс в центре Хургады, сочетающий курортный…
$205,978
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Параметры недвижимости в Египте

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