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Дуплексы возле озера в Египте

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1 объект найдено
Дуплекс в Мерса-Матрух, Египет
Дуплекс
Мерса-Матрух, Египет
Площадь 229 м²
О проекте: Расположенный на берегу Рас-эль-Хекмы, Jamila North Coast от New Jersey Developm…
$367,750
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Параметры недвижимости в Египте

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