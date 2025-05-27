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Кондо возле озера в Египте

Хургада
17
Красное Море
39
Al Hadaba
18
Кондо Удалить
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1 объект найдено
Кондо в Хургада, Египет
Кондо
Хургада, Египет
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 3/3
Описание: Oro Beach Resort расположен в идеальном месте на улице Эль-Ахья в Хургаде, напрот…
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