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Квартиры с видом на море в Байяибе, Доминиканская Республика

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7 объектов найдено
Квартира 6 комнат в San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Квартира 6 комнат
San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Этаж 5/5
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$950,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 1/5
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$195,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$285,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 224 м²
Этаж 5/6
Ощутите воплощение роскошной жизни в Байяибе, Доминиканская Республика. Этот потрясающий кон…
$448,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$150,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 6 комнат в San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Квартира 6 комнат
San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Этаж 5/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$850,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 6 комнат в San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Квартира 6 комнат
San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Этаж 5/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$550,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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