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My House Company

Toshkent viloyati, Bekobod sh. Nurli yo'l mahallasi, Yoshlik ko'chasi, 459-uy
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My House Company
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Языки общения
Языки общения
Русский
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Многоквартирный жилой дом My House Company
Многоквартирный жилой дом My House Company
Бекабад, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Застройщик: SIROJIDDIN-STROY-1
ЖК My House Company воплощающий идею проживании в гармонии с природой расположен в городе Бекабад в районе 12 МКР. Атмосфера спокойствии отражается не только в архитектуре комплекса а в других структурах.  Жить в уютной квартире - мечта каждого. Отражайте ценности своего сердца в своём доме.  ЖК Sirojiddin stroy 1 достойное место для ваших желаний.
Наши агенты в Узбекистане
Шарипов Равшанбек
Шарипов Равшанбек
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UPM

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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