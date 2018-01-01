ЖК My House Company
воплощающий идею проживании в гармонии с природой расположен в городе Бекабад в районе 12 МКР. Атмосфера спокойствии отражается не только в архитектуре комплекса а в других структурах. Жить в уютной квартире - мечта каждого. Отражайте ценности своего сердца в своём доме. ЖК Sirojiddin stroy 1 достойное место для ваших желаний.
Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.