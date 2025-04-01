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Коммерческая недвижимость в okres cesky Krumlov, Чехия

3 объекта найдено
Коммерческое помещение 366 м² в Frymburk, Чехия
Коммерческое помещение 366 м²
Frymburk, Чехия
Площадь 366 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Для вас предусмотрена продажа многоквартирного дома Р…
$563,460
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Коммерческое помещение 1 320 м² в Horni Plana, Чехия
Коммерческое помещение 1 320 м²
Horni Plana, Чехия
Площадь 1 320 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Вы можете продать гостевой дом с рестораном и оздоров…
$1,96 млн
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Коммерческое помещение 515 м² в Benesov nad cernou, Чехия
Коммерческое помещение 515 м²
Benesov nad cernou, Чехия
Площадь 515 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Вы можете продать коммерческий гараж / мастерскую / с…
$116,683
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