Новая высотная резиденция с бассейнами в 50 метрах от моря, Агиос Тихонас, Кипр

Предлагаются апартаменты с верандами.
Резиденция располагает садами и обзорными террасами, открытым бассейном и крытым бассейном с подогревом, детским бассейном, джакузи, сауной, парной и массажным кабинетом, фитнес-центром, зонами отдыха, коворкингом, залом для мероприятий, теннисным кортом, детской площадкой.
Окончание строительства - 1 квартал 2024 года.Удобства и оснащение в доме
Недвижимость находится в двух шагах от побережья, рядом с 5-звездочными отелями, элитными ресторанами и бутиками, песчаными пляжами с Голубым флагом.