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Новая высотная резиденция с бассейнами в 50 метрах от моря, Агиос Тихонас, Кипр

Сообщество Святого Тихона, Кипр
от
€824,200
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20
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с верандами.

Резиденция располагает садами и обзорными террасами, открытым бассейном и крытым бассейном с подогревом, детским бассейном, джакузи, сауной, парной и массажным кабинетом, фитнес-центром, зонами отдыха, коворкингом, залом для мероприятий, теннисным кортом, детской площадкой.

Окончание строительства - 1 квартал 2024 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Ламинат
  • Двойные стеклопакеты
  • Бронированная дверь
  • Кухонная мебель
  • Система кондиционирования воздуха
  • Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в двух шагах от побережья, рядом с 5-звездочными отелями, элитными ресторанами и бутиками, песчаными пляжами с Голубым флагом.

  • Аэропорт Ларнаки - 60 км
  • Аэропорт Пафоса - 70 км
Местонахождение новостройки
Сообщество Святого Тихона, Кипр

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Новая высотная резиденция с бассейнами в 50 метрах от моря, Агиос Тихонас, Кипр
Сообщество Святого Тихона, Кипр
от
€824,200
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