Новая высотная резиденция с бассейнами в 50 метрах от моря, Агиос Тихонас, Кипр

Kouka, Кипр

от €660,000

Предлагаются виллы в стиле альпийских шале с панорамным видом на лес и горы. Возможно строительство бассейна для некоторых домов. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном живописном районе, в окружении соснового леса, в 35 км от Лимассола, в нескольких минутах езды от всей необходимой инфраструктуры и рядом с водопадами и горнолыжным курортом Троодос, всего в нескольких километрах от древних монастырей, в 1 часе от международного аэропорта Пафоса.