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Жильё с видом на горы в Фамагусте, Кипр

Паралимни
69
Протарас
30
Айя-Напа
14
2 объекта найдено
Студия со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фамагуста, Кипр
Студия со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фамагуста, Кипр
Площадь 48 м²
Этаж 1/2
Продам квартиру студию общей площадью 48 кв м на ground floor в комплексе бизнес класса на С…
€129,723
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Протарас, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 152 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Квартира расположе…
€1,80 млн

Типы недвижимости в Фамагусте

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дома

Параметры недвижимости в Фамагусте, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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