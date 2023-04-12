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Купить коммерческую недвижимость в Украине

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1 169 объектов найдено
Коммерческаяв Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
220 м²
€ 732,846
18204. Продаётся фасадное помещение в центре города. Общая площадь 220м…
Коммерческаяв Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
540 м²
€ 457,112
18205 Продаётся помещение в центре города. Общая площадь 540м², 2 уров…
Коммерческаяв Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
130 м²
€ 214,357
18208 Продаётся фасадное помещение в центре города. Общая площадь 130м…
Коммерческаяв Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
95 м²
€ 87,025
18210 Продаётся помещение в новом доме. Жилой комплекс "ITown" на ул. …
Коммерческаяв Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
147 м²
€ 109,927
18189 Предлагается к продаже помещения на ул. Приморская. Общая площад…
Коммерческаяв Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
70 м²
€ 36,641
18192 Предлагается к продаже фасадное помещение на ул. Балковская. Общ…
Коммерческаяв Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
3 789 м²
€ 6,412,399
18198 Продаётся здание в центре города. 10 этажей, общая площадь 3789м…
Коммерческаяв Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
95 м²
€ 73,285
18156 Предлагаем к продаже 4-комнатную квартиру в Жилом комплексе "Ака…
Коммерческаяв Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
22 м²
€ 21,985
18129. Предлагается к аренде фасадное помещение на Молдаванке. Общая пл…
Коммерческаяв Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
24 м²
€ 19,237
18130. Продаётся помещение в Крыжановке в новом жилом комплексе "Smart …
Коммерческаяв Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
35 м²
€ 31,146
18132 Предлагается к продаже фасадное помещение в Крыжановке. Новый…
Коммерческаяв Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
148 м²
€ 137,592
18043 Продаётся помещение в новом доме в Аркадии. Общая площадь 148 кв…
Коммерческаяв Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
165 м²
€ 155,730
18047. Продаётся помещение в новом доме в Аркадии. Общая площадь 165 кв…
Коммерческаяв Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
50 м²
€ 32,062
18053 Предлагается к продаже помещение в новом жилом комплексе в Смарт …
Коммерческаяв Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
39 м²
€ 32,428
18028 Продаётся помещение в жилом комплексе "Солнечный" на Фонтане. Об…
Коммерческаяв Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
115 м²
€ 91,606
18029. Продаётся помещение на Фонтане. Общая площадь 115 кв.м. Просторн…
Коммерческаяв Tairove Settlement Council, Украина
Коммерческая
Tairove Settlement Council, Украина
55 м²
€ 43,971
18032 Предлагается к продаже помещение в жилом массиве Радужный. Общая …
Коммерческаяв Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
154 м²
€ 146,569
17922. Предлагаем к продаже коммерческое помещение возле парка Шевченко…
Коммерческаяв Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
165 м²
€ 144,737
17934. Продаётся помещение кафе/ресторана на ул. Дерибасовская. Полност…
Коммерческаяв Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
62 м²
€ 22,901
17935 Продаётся помещение на Черёмушках. МАФ общей площадью 62 кв.м…
Коммерческаяв Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
412 м²
€ 732,846
17914. Продаётся помещение в центре города. Общая площадь 412 кв.м, фас…
Коммерческаяв Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
65 м²
€ 87,025
17847 Предлагаем к продаже помещение на улице Тираспольской. Состоит и…
Коммерческаяв Tairove Settlement Council, Украина
Коммерческая
Tairove Settlement Council, Украина
25 м²
€ 21,069
17849 Предлагаем к продаже коммерческое помещение в жилом комплексе Ра…
Коммерческаяв Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
62 м²
€ 65,956
17797 Предлагаем к продаже офис на проспекте Шевченко. В помещении сде…
Коммерческаяв Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
177 м²
€ 274,817
17799 Предлагаем к продаже салон красоты на улице Маршала Говорова. Са…
Коммерческаяв Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
133 м²
€ 114,507
17793 Предлагаем к продаже офисное помещение на Пушкинской. Офис состо…
Коммерческаяв Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
63 м²
€ 100,766
17751 Предлагаем к продаже салон красоты на Французском бульваре. Сало…
Коммерческаяв Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
65 м²
€ 44,887
17752. Продам помещение на Радостной. Дом сдан. Фасадный вход. Панорамн…
Коммерческаяв Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
52 м²
€ 41,223
17756. Предлагается к продаже помещение в жилом комплексе Комфорт Холл.…
Коммерческаяв Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
70 м²
€ 65,956
17630.Продам офис в центре на Жуковского/ Екатерининская, дворовой вход…

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Недвижимость в Украине: что нужно учитывать иностранцам при покупке

Иностранные инвесторы регулярно скупают недвижимость в Украине. Покупателей привлекает удобное географическое расположение этой страны и достаточно низкие налоги на покупку жилья, не превышающие 5%. К иностранным гражданам, приобретающим квадратные метры, власти Украины охотно идут на встречу, не предъявляя серьезных требований. Для покупки жилых и коммерческих объектов иностранцам достаточно иметь паспорт своего государства или местный ВНЖ. Документ о ПМЖ предъявлять не обязательно.

Почему купить недвижимость в Украине выгодно для иностранцев

Существует сразу несколько преимуществ, из-за которых нерезиденты активно скупают местные апартаменты:

  • Купленные объекты недвижимости в Украине иностранцы могут использовать не только в качестве жилья. Допускается также их сдача в аренду, перепродажа и другие действия, не противоречащие закону.
  • Приобретать квадратные метры в стране разрешается на несколько собственников.
  • В стране активно развит вторичный и первичный рынок жилья. Иностранцы могут покупать дома и квартиры на любой вкус.

Стоимость недвижимости в Украине

Наиболее дорогие варианты представлены в Киеве и Донецке. Цена однокомнатной квартиры с ремонтом здесь достигает 40 000 евро. Элитные двухкомнатные и трехкомнатные апартаменты оцениваются в 70000-100000 евро. В менее крупных городах, таких как Винница и Херсон, квартиры можно купить дешевле — в районе 1000 евро за квадрат. Цена на жилье в Украине во многом зависит от ее состояния и расположения. Самые дорогие апартаменты встречаются возле Черного моря и в центральных районов украинских городов.

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