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Realting.com
Черногория
Община Котор
Купить коммерческую недвижимость в Община Котор, Черногория
Прчань
23
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91 объект найдено
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Коммерческая
Sutvara, Черногория
Цена по запросу
U5-134. Участок в Дуб, КоторПродается участок в Дуб, Котор Участок расположен в тихом жилом…
Отель
Morinj, Черногория
€ 6,850,000
K7-001. Новый роскошный 5-звездочный отель в Мории, Котор БэйПродается Роскошный отель с вид…
Отель 9 комнат
Котор, Черногория
9 Количество комнат
550 м²
€ 1,900,000
На продажу выставлен отель в самом сердце города Котор. Отель расположен в средиземноморском…
Коммерческая
Шишичи, Черногория
€ 255,000
U4-288. Урбанизированный участок в РадановичахПродается коммерческий или жилой участок площа…
Коммерческая
Доброта, Черногория
€ 470,000
U5-120. Урбанизированная земля в Доброте, КоторПродается урбанизированная земля в Доброте, К…
Коммерческая
Прчань, Черногория
€ 360,000
U9-1001. Урбанизированный участок в ПрканджеУчасток на продажу в Которской бухте, Пркань, Че…
Отель 8 спален
Столив, Черногория
6 ванных комнат
440 м²
€ 1,650,000
Дом расположен в Которском заливе, в месте под названием Марков Врт, рядом с отелем Blue Bay…
Коммерческая
Кавач, Черногория
€ 126,000
Мы предлагаем на продажу городской участок 1000 кв.м. с панорамным видом на залив Тиват. Сущ…
Коммерческая
Радановичи, Черногория
€ 188,000
Расположение: Дуб, Котор Площадь участка: 1320 кв.м. Площадь дома: 49 кв.м. Цена: 188000 евр…
Коммерческая 2 спальни
Ораховац, Черногория
2 ванных комнат
95 м²
€ 350,000
Расположение: Ораховац, Которский залив Площадь дома: 95 кв.м. Площадь участка: 500 кв.м. Ко…
Отель
Столив, Черногория
1 630 м²
€ 2,700,000
Отель в Столиве ( Которский Залив, Черногория ) Построен в 2006 г. Отремонтирован и юсоверше…
Доходный дом
Община Котор, Черногория
818 м²
€ 1,700,000
Продается коммерческое помещение с участком под застройку, Котор. Площадь коммерческого поме…
Доходный дом
Котор, Черногория
500 м²
Количество этажей 3
€ 1,350,000
Продажа недвижимости в Черногории -Очаровательные апартаменты с коммерческими помещениями,не…
Доходный дом
Троица, Черногория
1 000 м²
€ 1,800,000
Продается современный боулинг-клуб на 8 дорожек. Котор и Тиват находятся в 10 минутах езды, …
Коммерческая
Прчань, Черногория
313 м²
€ 130,000
U5-119. Урбанизированный участок в СтоливеПродается урбанизированный участок в Столиве Прод…
Коммерческая
Прчань, Черногория
€ 565,950
U5-118. Урбанизированный участок в Пркандже, Котор.Продается урбанизированный участок в Прка…
Коммерческая
Glavaticici, Черногория
€ 110,000
U5-117. Урбанизированный участок с видом на море в ГлаватичиПродается урбанизированный участ…
Коммерческая
Котор, Черногория
260 м²
€ 205,000
NUM 594 Коммерческая недвижимость на продажу в Рисан, муниципалитет Котор. Ресторан Pizza …
Отель 7 спален
Котор, Черногория
400 м²
€ 950,000
NUM 818 Мини-отель на продажу в районе Ораховац, в Которском заливе. Объект площадью 400 м2…
Отель 8 спален
Котор, Черногория
400 м²
€ 630,000
NUM 1972 Вилла расположена на побережье Которского залива, в районе Доброта, в двух километ…
Отель 28 спален
Котор, Черногория
1 630 м²
Цена по запросу
NUM 2348 Отель на продажу расположен на линии фронта в Столиве, Боко-Которская бухта. Площад…
Отель 7 спален
Котор, Черногория
160 м²
€ 1,500,000
NUM 2687 Трехэтажный мини-отель продается в Доброте, недалеко от города Котор. Здание общей…
Отель 4 спальни
Прчань, Черногория
379 м²
€ 285,000
NUM 4043 Продается дом в Пркандже, недалеко от моря. Площадь дома составляет 150 м2, а площ…
Отель 11 спален
Пераст, Черногория
1 000 м²
€ 4,400,000
NUM 4361 Продается отель в небольшом барочном городке Пераст, который находится под защитой…
Коммерческая 8 спален
Столив, Черногория
165 м²
€ 425,000
Код объекта - 1.26.2.10578Трехэтажный дом в Столиве на первой береговой линии.Столив - одно …
Коммерческая
Котор, Черногория
24 м²
1/3 Этаж
€ 100,000
K5-001. Коммерческие помещения, в центре Котора. Продается коммерческая площадь - 24 & nbsp;…
Коммерческая
Троица, Черногория
€ 137,500
U2-325. Урбанизированный участок в ТиватеУрбанизированный участок для продажи в Ривьере Тива…
Коммерческая
Morinj, Черногория
€ 240,000
U9-125. Урбанизированный участок с видом на море в МоринеЗемля для строительства двух домов …
Коммерческая
Рисан, Черногория
€ 600,000
U2-346. Урбанизированный участок в заливе Бока Котор. Продается урбанизированный панорамный …
Коммерческая
Троица, Черногория
2 063 м²
€ 269,000
U2-348. Урбанизированный участок с видом на Которский залив. Продается урбанизированный учас…
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Параметры недвижимости в Община Котор, Черногория
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