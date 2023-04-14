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Купить коммерческую недвижимость в Тракайский район, Литва

Onuskis
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3 объекта найдено
Коммерческаяв Onuskis, Литва
Коммерческая
Onuskis, Литва
209 м² 1 Этаж
€ 90,000
208, 89 кв.м. часть здания на берегу пруда Немезиды. Здание стоит на участке общественного н…
Коммерческаяв Tameliai, Литва
Коммерческая
Tameliai, Литва
1 201 м²
€ 396,000
ПРОДАЖА 1200,7 кВ. М. ПЛОТ МЕСО СТРОИТЕЛЬСТВО С ЗЕМЛЕЙ, ПАЛЬУКН К. ТРЕК РЕМБЕРЫ ПРЕИМУЩЕСТВ…
Коммерческаяв Zaizdriai, Литва
Коммерческая
Zaizdriai, Литва
610 м² 1 Этаж
€ 100,000
Здание - склад (металлический ангар) для продажи с государственным договором аренды земли ~ …

Параметры недвижимости в Тракайский район, Литва

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