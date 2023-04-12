Купить доходный дом в Венгрии

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1 объект найдено
Доходный домв Будапешт, Венгрия
Доходный дом
Будапешт, Венгрия
2 250 м² Количество этажей 8
€ 9,200,000
8-й район 55 квартир, 2 магазина Цена: 9.200.000 EUR Площадь:2.250 м2 8-й район &nd…

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