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Продажа офисных помещений в Агентство регионального управления Лапландии, Финляндия

Kemi-Tornion seutukunta
4
Rovaniemen seutukunta
1
Рованиеми
1
Торнио
1
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5 объектов найдено
Офисв Юли-Раумо, Финляндия
Офис
Юли-Раумо, Финляндия
426 м² 2/2 Этаж
€ 350,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офисв Юли-Раумо, Финляндия
Офис
Юли-Раумо, Финляндия
1 150 м² 1/1 Этаж
€ 750,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офисв Торнио, Финляндия
Офис
Торнио, Финляндия
143 м² 2/4 Этаж
€ 80,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офисв Юли-Раумо, Финляндия
Офис
Юли-Раумо, Финляндия
807 м² 1/2 Этаж
€ 449,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офисв Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Офис
Rovaniemen seutukunta, Финляндия
249 м² 2/4 Этаж
€ 120,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Агентство регионального управления Лапландии, Финляндия

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